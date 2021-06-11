Roubini: Bitcoin bir para birimi olarak tanımlanamaz

CoinGeek'in Zürih'te tüzenrlediği konferansta konuşan Nouriel Roubini Bitcoin'in her hangi bir şeyin fiyatlanmasında kullanılabilmek için çok oynak olduğunu savundu. Bitcoin'in herhangi bir "temel bir değere" sahip olmadığını, kullanımı bulunmadığını ve istikrarlı birn depolama değerine sahip olmadığını belirterek bir var varlık olarak değerlendirilemeyeceğini öne süren Roubini, Bitcoin'de "çok fazla manipülasyon" olduğunu da ifade etti.

Roubini'nin ardından konuşan Nassim Nicholas Taleb ise, Bitcoin'in sadece illegal aktiviteler için olduğu yönündeki görüşüne katılmadığını belirterek, kriptoparaların hiç kimse için, şuçlular ve teröristler için bile iyi olmadığını savundu.

Taleb, kriptoparaların izlenebilir olduklarını ve tüm aktivitelerin bilokzincirlerde kayıt altına alınıyor olması nedeniyle gerçekten "anonim" olmadıklarını da ifade etti. Bitcoin'i ilk duşdruğunda bu fikri beğendiğini anlatkan Taleb, ancak yaşanan oynaklığın bu fikrini değiştirdiğini vurguladı.

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