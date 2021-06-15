AB'den 10 dev bankaya şok! Satışların dışında bıraktı

Financial Times'ın haberine göre, Gelecek Nesil AB programı çerçevesinde yapılacak olan tahvil ihraçlarına aralarında JP Morgan, Citigroup, Bank of America ve Barclays'ın yer aldığı 10 büyük oyuncu katılamayacak.

Konuya yakın kaynaklara göre AB'nin aldığı kararın nedeni, bu 10 bankanın daha önce piyasa manipülasyonu skandallarına karış olmaları. AB Komisyonu sözcüsü yptığı açıklamada, "AB rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilmiş bankalar sendikasyon işlekmleri için ihalelere davet edilmeyecekler. Antitekel kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunan bankalardan, sendikasyon için teklif verlerine izin verilebilmesi için, aynı şeylerin tekar yaşanmasını engellemek için tedbirdler aldıklarını göstermeleri istenecek" dedi.

Bank of America, Nomura, Natixis, NatWest ve UniCredit'in sendikasyonlarda yer almaları AB Komisyonu'nun bu bankaların 2010 yılındaki Euro Bölgesi borç krizi sırasında tahvil işlem karteli içinde yer aldıkları yönünde geçtiğimiz ay verdiği karar sonrası yasaklandı.

Citigroup, JP Morgan ve Barclays de 2007-2013 arasında döviz piyasaları manipülasyonu içinde yer aldıkları konusunda 2 yıl önce yapılan etsipler çerçevesinde yasaklandı.

Deutsche Bank ve Credit Agricole'de farklı bir tahvil işlem karteli içinde yer aldıkları yönünde Nisan ayında verilen karar çerçevesinde AB toparlanma fonu tahvil ihraclarının dışında bırakıldılar.