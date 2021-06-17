Haberler APara Haberleri Capital Economics: Euro Bölgesi'nin toparlanması turizm sektörü nedeniyle uzun sürecek
Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:08

: 'nin toparlanması turizm sektörü nedeniyle uzun sürecek

Capital Economics: Euro Bölgesi'nin toparlanması turizm sektörü nedeniyle uzun sürecek

'nın () geçtiğimiz hafta için GSYH tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini değerlendiren , ECB politika yapıcılarının aşırı iyimser olmadıklarını belirtti.

, için 2021 büyüme tahminini yüzde 4'ten 4,5'e ve 2022 için beklentisini yüzde 4,7'ye çıkarmıştı. ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon önemli oranda. Ancak Euro Bölgesi'nde topyarlanmanın Britanya'dan, hatta Fransa'dan daha uzzun zaman almasını bekliyoruz. Çünkü bu yaz turizme bağımlı Akdeniz ekonomileri için zor geçecek" ifadelerini kullandı.

Capital Economics, Euro Bölgesi'nde GSYH'nın 2019 4'ncü çeyreğe 2022 ilk çeyrekte dönmesini beklediklerini de bildirdi.

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Capital Economics: Euro Bölgesi'nin toparlanması turizm sektörü nedeniyle uzun sürecek
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