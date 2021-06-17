ECB Üyesi Philip Lane: Tahvil alımlarını sona erdirmeyi konuşmak için çok erken

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve baş ekonomisti Philip Lane, Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki tahvil alımlarını sona erdirmeyi tartışmak için hala çok erken olduğunu söyledi.

Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulunan Lane, "PEPP'i sona erdirmeyi konuşmak gereksiz ve çok erken" ifadelerini kullandı. Eylül ayında yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısının önemli olduğunu belirten Lane, o toplantıya kadar pek çok veri toplayacaklarına da işaret etti. Lane açıklamasında, ECB'nin PEPP çerçevesinde varlık alım hızını belirlerken mekanik bir metot kullanmadığını da vurguladı.