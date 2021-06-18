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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:03 Son Güncelleme: 18.6.2021 10:07

Uluslararası dev banka 'nin büyüme beklentisini yükseltti

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Uluslararası dev banka JP Morgan Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

2020 pandemi döneminde yıllık yüzde 1.8 büyüme ile Çin ile beraber dünyada pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olan 2021 yılında da güçlü büyümeye devam etti. Türkiye, 2021 yılının birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydederek, yine Çin'in ardından en hızlı büyüme kaydeden ülke oldu. Türkiye’nin makro ekonomik verilerindeki hızlı toparlanma kurumların dikkatini çekmeye başlarken, merkezli uluslararası dev yatırım bankası , Türkiye’nin 2021 yılında büyüme beklentisini yüzde 6,1’den 6,8’e yükseltti.

(TÜİK) birinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre , 2021 yılının birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 6.6 büyüme gerçekleşeceği yönündeydi.

Dünyanın birçok ekonomisinde pandemi döneminde tam kapanma görülürken, Türkiye aldığı proaktif kararlarla ekonominin çarklarını döndürmeyi başardı. Zaman zaman kısmi kapanma kararı alan Türkiye ekonominin çarklarını sürekli aktif tuttu. Bunun planlamanın meyvelerini alan Türkiye Covid-19 pandemi döneminde pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri oldu.

2021 yılına gelindiğinde, Türkiye güçlü büyümeye devam etti. Türkiye, 2021 yılının birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydederek, yine Çin'in ardından en hızlı büyüme kaydeden ülke oldu.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ KURUMLARIN DİKKATİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Türkiye'nin makro ekonomik verilerindeki hızlı toparlanma kurumların dikkatini çekmeye başlarken, merkezli uluslararası dev yatırım bankası , Türkiye'nin 2021 yılında büyüme beklentisini yüzde 6,1'den 6,8'e yükseltti.

Türkiye ekonomisi güçlü büyümeye devam ediyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

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Uluslararası dev banka JP Morgan Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
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