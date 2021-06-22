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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:25

Ünlü yatırımcı : hasar vermeden sıkılaştırma yapamaz

Ünlü yatırımcı Ray Dalio: Fed hasar vermeden sıkılaştırma yapamaz

Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates kurucusu , 'in büyük miktarlı hasar vermeden çok daha fazla sıkılaştırma alanına sahip olmadığını düşündüğünü açıkladı.

Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates kurucusu , mevcut ortamda piyasada büyük miktarlı likidite bulunan ortamda faizleri yakından izlemek gerektiğini belirtti.

Küresel ölçekte izlenmesi gerekenin reel faiz olduğunu ifade eden Dalio, 'in büyük miktarlı hasar vermeden çok daha fazla sıkılaştırma alanına sahip olmadığını düşündüğünü kaydetti. Dali, "Fed'in sadece sıkılaştırma sinyali verdiğinde de bile piyasada yaşananı gördük. Bu ortamda zarar vermeden çok daha fazla sıkılaştırma olduğu kanaatinde değilim" dedi.

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Ünlü yatırımcı Ray Dalio: Fed hasar vermeden sıkılaştırma yapamaz
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