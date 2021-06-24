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Giriş Tarihi: 24.6.2021 16:50

Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi

AA
Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 310 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 499 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 514 milyon 580 bin 591,00 lira, işlem miktarı ise 1.040,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 13 bin 441,88 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 494.500,00 1.783,95
En Düşük 494.310,00 1.776,50
En Yüksek 499.500,00 1.792,85
Kapanış 499.500,00 1.784,30
Ağırlıklı Ortalama 496.234,05 1.786,47
Toplam İşlem Hacmi (TL) 514.580.591,00
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.040,43
Toplam İşlem Adedi 39

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Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi
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