Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Enflasyon tahminleri için riskler yukarı yönlü

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, bu yıl için yüzde 3,4 ve gelecek yıl için yüzde 2,4 olarak ortaya koyduğu enflasyon tahminleri için risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Sanal bir etkinlikte konuşan Dallas Fed Başkanı Kaplan, arz-talep dengesizliklerinin öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği uyarısında bulundu. Talebin güçlü olduğunu ve güçlü olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade eden Kaplan, İlk anda sınırlı sayıda üründe olduğu düşünülen fiyat artışlarının genele yayılmakta olduğuna dikkat çekti.

"İyi haber şu ki ekonomi güçlü şekilde büyüyor. Başa çıkmamız gereken zorluk arz-talep dengesizliği. Önümüzde enflasyonu yükseltebilecek bir dizi olası patika var" diye konuşan Kaplan, "Hedeflere doğru ilerleme sağlamaya devam ederken, ortaya çıkan enflasyon risklerinin yönetilmesi için çok geç olmadan aylık varlık alım miktarını azaltarak ekomnomiye olan desteğini kısmamız gerekli" dedi.

Kaplan, varlık alımlarında ne kadar kısa zamanda ayarlamaya gidilir ise Fed'in 2022 ve 2023'te faiz kararlarında o kadar fazla esneklik elde edeceğini de savundu.