BDDK Başkanı Akben: Finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, küresel çapta sorunlarla karşı karşıya olunan bir dönemden geçildiğini, gündemin en önemli iki başlığının "sağlık" ve "ekonomi" olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgınının, aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla yavaş yavaş etkisini kaybetmesinin beklendiğini aktaran Akben, bundan sonra önceliğin "salgında büyük zarar gören ekonomilerin yeniden inşa edilmesi" olduğunu, ekonomik aktivitenin en azından salgın öncesi düzeyine getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Akben, bu hedefe ulaşmak için finansal kuruluşlara önemli görevler düştüğünü ifade ederek, tüketim yerine üretimi, ihracatı, istihdamı ve toplam yatırımları artıracak yüksek katma değerli, stratejik sektörlere yeterli düzeyde finansman kaynağı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Reel sektör, hanehalkları ve finansal kuruluşların ekonominin bütünleyici unsurları olduğunu dile getiren Akben, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kredi mekanizmasının etkin bir şekilde çalışması ancak adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyatlamayla mümkün olabilir. Zor zamanlarda yüksek kar güdüsüyle hareket etmeye devam etmek ileriki dönemlerde elde edilecek potansiyel gelirlerin kaybedilmesi anlamına gelebilecektir. Bu anlamda, finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz. Finansal kurumlarımız, piyasa şartlarını da gözeterek makul olmalı ve gerçekte bir kamu hizmeti ifa ettiklerini unutmamalıdırlar. Banka dışı mali sektörümüz de finansal ürün sunma konusunda kendi standartlarını geliştirmelidir."

"BANKA DIŞI MALİ ŞİRKETLERİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 169 MİLYAR TL DÜZEYİNDE"

Mehmet Ali Akben, Mart 2021 itibarıyla banka dışı mali sektörde 56'sı faktoring, 22'si finansal kiralama, 15'i finansman ve 19'u varlık yönetim şirketi olmak üzere toplam 112 şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, 8 bin 332 personelin istihdam edildiği sektörün aktif büyüklüğünün 169 milyar lira düzeyinde olduğunu bildirdi.

Bu kuruluşların aktif toplamının Mart 2008'den bu yana 5 kat büyüdüğünü aktaran Akben, bu büyümenin yeterli olmadığını, banka dışı mali sektör payının yüzde 3'ü bile bulamadığını, sektörün, yetersiz kurumsallaşma ve olumsuz algı başta olmak üzere kendisine has sorunları olduğunu söyledi.

Akben, güçlü bankacılık sektörünün rekabetinin de sektörün gelişme potansiyelini kısıtladığını, bu problemlerin çözümü için çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, finansal kurumların karşılaştığı en önemli sorunun sermaye eksikliği olduğunu vurguladı.

Banka dışı mali sektörün zihniyet değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Akben, bankalara alternatif olabilecek bir rekabet gücüne ulaşmalarının önemine işaret etti.

"TASARRUF ŞİRKETLERİNİN İNTİBAK SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

BDDK Başkanı Akben, banka dışı mali kuruluşları destekleyecek her türlü adımı attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini aktararak, bu alanda yapılan yasal değişikliklere değindi.

Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri için getirilen asgari 50 milyon TL tutarında ödenmiş sermaye şartının bu kuruluşların güçlü bir sermaye yapısına sahip olmalarını sağlayacağını belirten Akben, varlık yönetim şirketlerinin, Birlik çatısı altında büyümesi ve güçlenmesi için FKB'ye üye olma şartı getirildiğini anımsattı.

Akben, varlık yönetimi faaliyetinin yasal altyapısını güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "En kısa zamanda bunları da tamamlayıp söz konusu şirketlerimizi 6361 sayılı kanun kapsamına almayı planlıyoruz." dedi.

Banka dışı mali kuruluşların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 1 Ocak 2006 itibarıyla BDDK görev kapsamına alındığını anımsatan Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tasarruf finansman şirketleri, dünyada birçok ülkede uygulanan tasarrufa dayalı finansman faaliyetini uzun bir süredir ülkemizde yasal bir altyapı olmadan sürdüren kuruluşlardır. Finansal bir faaliyetin kamu denetimi olmadan sürdürülmesinin riskleri hepimizin malumudur. Malumunuz, söz konusu şirketler martta gerçekleştirilen kanun değişikliğiyle düzenleme kapsamına alınmıştır. Şimdi bu firmalarımızın intibak sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalardan olumlu birtakım neticeler elde etmeyi bekliyoruz."

"TASARRUF SAHİPLERİNİN HAKLARINA HALEL GETİRMEDEN SİSTEMİ REHABİLİTE EDECEĞİZ"

Mehmet Ali Akben, tasarruf şirketlerinin düzenleme kapsamına alınması konusundaki amaçlara ilişkin, "Öncelikle tasarruf sahiplerinin haklarına halel getirmeden sistemi rehabilite etmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde kurulacak altyapının ülkemizde dar gelirli kesimlerin konut finansmanına erişimini kolaylaştırması en önemli beklentimizdir. Ayrıca, sistem ile ulusal tasarruf düzeyinin artmasına ve konut piyasasının desteklenmesine de katkı sunulacaktır. Fakat bu olumlu neticelere ulaşılması, intibak sürecinde bulunan firmaların yürürlüğe giren düzenlemelerin neler getirdiğini doğru şekilde anlamasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Akben, finansal kuruluş olmanın çok önemli sonuçları bulunduğunu, bunların başında "gerekli ödenmiş sermayeye, mali güç ve itibara sahip olmanın" geldiğini söyledi.

"KOŞULLARI SAĞLAMAYAN ŞİRKETLERE FAALİYET İZNİ MÜMKÜN DEĞİL"

BDDK Başkanı Akben, kurumsal yapının tesis edilmesi, profesyonel idare mekanizması ve etkin risk yönetimi kurulmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu saydığım başlıklarda bir esneme olmayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlar BDDK tarafından görev alanındaki tüm finansal kuruluşlardan istenen asgari şartlardır. Bu koşulları sağlayamayan hiçbir firmanın finansal faaliyette bulunmasına müsaade etmemiz söz konusu değildir. Özellikle vatandaşlardan fon toplayan kuruluşların detaylı düzenlemelere tabi olması elzemdir. Bu süreçte FKB yetkililerine de aktif bir rol düşmektedir. Kendilerinden intibak sürecindeki firmalara yol gösterici olmalarını beklediğimi ifade etmek istiyorum."