BoE Başbakanı Andrew Bailey: Enflasyondaki geçici yükselişe aşırı tepki verilmemeli

İngiltere Merkez Bankası Başbakanı Andrew Bailey, İngiltere'nin Covid-19 krizinden toparlanması sırasında enflasyonda yaşanan yükselişe aşırı tepki verilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

BoE'nin enflasyondaki yükseilişin kalıcı olmayacağını düşünmesine neden oyan faktörlerin temellerinin sağlam olduğunu ifade eden Bailey, Geçici şekildre güçlü enflasyon ve büyümeye aşırı tepki verilmemesi, toparlanmanın parasal şartlarda erken bir sıkılaştırma ile baltalanmamasının sağlanması açısından önemli" diye konuştu.

Bailey, BoE'nin enflasyon baskılarını daha ısrarcı olup olmayacaklarına dair işaretleri dikkatle izleyeceğini belirtirken, "Eğer böyle işaretler görürsek, para politikası araçları ile buna yanıt vermeye hazırız" dedi.