ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentiyi aştı

Fed'in gelecekteki para politikasına yön verecek kritik veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 850 bin artarak beklentileri aştı. Beklenti 706 bin olacağı yönündeydi.

ABD'DE HAZİRAN AYINDA İŞSİZLİK YÜZDE 5,9 OLDU

Mayıs ayında istihdam artışı 559 binden 583 bine revize edilirken, Nisan ayı istihdamı da 278 binden 269 bine olarak düzeltildi. Tarım dışı istihdam Nisan 2020'den bu yana 15,6 milyon arttı, ancak hala pandemi öncesinin yüzde 4,4 altında yer alıyor.



ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre ağırlama, konaklama, özel eğitim, perakende ticaret ve diğer hizmet sektörlerinde kayda değer istihdam artışı yaşandı.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ



Haziran ayında ABD'de işsizlik oranı ise beklentilerin aksine artış gösterdi. Mayıs ayında yüzde 5,8 olan ve Haziran'da yüzde 5,6'ya gerilemesi beklenen işsizlik oranı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.



İstihdam artışına rağmen işsiz sayısı 9,5 milyon civarında kalmaya devam etti. İş gücüne katılım oranı da Haziran'da son 1 yıldaki yüzde

61,4-61,7 aralığındaki dalgalanmasını sürdürerek yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı Covid-19 salgını öncesinde, Şubat 2020'de yüzde 63,3 seviyesindeydi. Haziran ayında uzun süreli işsiz sayısı ise Mayıs ayına göre 233 bin artarak 4 milyona ulaştı.