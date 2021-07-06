KAP'ta ilan edilen bildirim sayısı Haziran'da aylık %21,1 arttı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilen bildirim sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 21,1 artış gösterdi. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Twitter hesabından yapılan açıkamaya göre, geçen ay KAP'a 6 bin 553 bildirim yapıldı.

Mayıs ayında yapılan bildirim sayısı 5 bin 412 olarak açıklanmıştı. Aynı ayda yıllık bazda bildirim sayısında yüzde 8,7 artış yaşandı.

Geçen yılın Haziran ayında bildirim sayısı 6 bin 31 olmuştu. Bu yıl KAP'a en yüksek bildirim 12 bin 448 ile Nisan ayında yapıldı.

Aylar itibarıyla KAP'ta ilan edilen bildirim sayıları şu şekilde: