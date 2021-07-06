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Giriş Tarihi: 6.7.2021 15:55

KAP'ta ilan edilen bildirim sayısı Haziran'da aylık %21,1 arttı

KAP'ta ilan edilen bildirim sayısı Haziran'da aylık %21,1 arttı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilen bildirim sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilen bildirim sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 21,1 artış gösterdi. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Twitter hesabından yapılan açıkamaya göre, geçen ay KAP'a 6 bin 553 bildirim yapıldı.

Mayıs ayında yapılan bildirim sayısı 5 bin 412 olarak açıklanmıştı. Aynı ayda yıllık bazda bildirim sayısında yüzde 8,7 artış yaşandı.

Geçen yılın Haziran ayında bildirim sayısı 6 bin 31 olmuştu. Bu yıl KAP'a en yüksek bildirim 12 bin 448 ile Nisan ayında yapıldı.

Aylar itibarıyla KAP'ta ilan edilen bildirim sayıları şu şekilde:

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KAP'ta ilan edilen bildirim sayısı Haziran'da aylık %21,1 arttı
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