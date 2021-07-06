Stellantis, İngiltere'de 100 milyon sterlin yatırımla elektrikli araç üretecek

İngiltere'de yaygın şekilde kullanılan "Vauxhall" marka araçlarının üreticisi olan Stellantis'ten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Ellesmere Port tesislerinde elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlin (138,6 milyon dolar) hacminde yatırım yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin bu yatırım planının ne kadarına katkıda sunacağı belirtilmedi.

Plan kapsamında ülkede 1.000 kişiye istihdam sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu tesiste Vauxhalli, Opel, Peugeot ve Citroen markaları için de yeni elektrikli otomobil modelleri üretimi yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm elektrikli kamyonetlerin üretimine 2022'de başlanılmasının planlandığı belirtildi.

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Elektrikli araç üretimini güvence altına almaya yönelik küresel yarışta daha iyisini inşa etmek için çalışırken, bu önemli geçişte İngiltere'nin otomobil sektörünü desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, daha önce yaptığı açıklamada, şirketin İngiltere'de artık dizel ve benzinle çalışan araç üretimine yatırım yapmayacağını aktararak, bu yatırımın şirketin İngiltere'de sürdürülebilirliğe olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.