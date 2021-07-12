Fed Başkan Yardımcısı Quarles: İklim ile ilişkili finansal riskler için küresel işbirliğine ihtiyaç var

Fed Başkan Yardımcısı ve Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Randal Quarles, küresel finansal regülatörlerin iklimle ilişkili finansal risleri düzeltmek için çabalarını birleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Venedik'te düzenlenen İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı'ndaki konuşmasının mentini basına dağıtan Quarles, olağandışı hava şartlarının işletmeler, hanehalkları ve bankaların bilarçoları için yarattıkları tehlike konusunda bilgilerin de aralarında olduğu iklimle ilişkili risklere yönelik geniş kapsamlı ve karşılaştırılabilir verinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Quarles, verilerin bir araya getirilmesinin iklim değişikliği ile ilişkili risklerin ve finansal istikrara etkilerinin doğru olarak belirlenmesine yardım edeceğini vurguladı.