Hazine, Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 26 Temmuz'daki ilk ihalede, 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 9 yıl (3395 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 27 Temmuz'da ise 11 ay (322 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Aynı gün, 5 yıl (1848 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.