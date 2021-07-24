ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 387'ye yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 206 adet arttı.

Perşembe gününü 73,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,06 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 72,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 71,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.