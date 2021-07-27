Reuters anketi: Koronavirüs varyantları ekonomik görünüm için büyük risk oluşturuyor

Bu yıl ve gelecek yıl için global ekonomik büyüme görünümlerini güçlü tutmaya devam eden ekonomistler, koronavirüsün yeni varyantlarının global görünüm için en büyük riski oluşturduğu uyarısında bulundular.

Reuters'ın yaptığı anket, dünyanın önde gelen ekonomilerinde son dönemde görülen enflasyon artışının geçici olduğuna inanıldığını da ortaya koydu. Ankete yanıt veren 202 ekonomistin 160'ı en büyük risk olarak yeni koronavirüs varyantlarını işaret etti.

209 ekonomistin 152'si ise global enflasyondaki cari yukarı trendin geçici olduğuna inandıklarını belirttiler. Bu yıl küresel ekonomide büyümenin yüzde 6 civarında olmasını ve 2022 yılında yüzde 4,5 büyüme görülmesini bekleyen analistlerin bu tahminlerin Nisan ayında yapılan anketteki tahminlerin üzerinde oluştu.