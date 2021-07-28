ABD'li Senatör Elizabeth Warren: Kripto para piyasalarının regüle edilmesi insanlara güven verir

ABD'de Senatör Elizabeth Warren, kripto para piyasalarının regüle edoilmesinin bu piyasalara yatırım yapma konusunda insanlara 'Çok fazla güven' vereceğini söyledi.

Regüle edilmemiş piyasanın bireysel yatırımcılar ve vergi mükellefleri için zarar verici olmasının kaçınılmaz olduğunu öne süren Warren, kripto piyasasının çok fazla dolandırıcılık, sahtekarlık potansiyeli olduğundan endişe ettiğini vurguladı.

Regülasyonun, sadece büyük yatırım bankaları ve fonların değil, herkesin kriptopara alım-satımlarnında yer alabilmesini sağlayacağını ifade eden Warren, "Küçük yatırımcıların tamamen yol edilmelerini beklemeyeceğim" diye konuştu.

Warren ayrıca, merkez bankası dijital parasının finansal sistem içinde yer almayan kişilerin düşük işlem maliyetlerinin etkisi ile finansal sistem içerisine girmelerine yardım etme potansiyeli olduğunu da ifade etti.