Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 105 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından soru-cevap bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ve swap anlaşmaları konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BRÜT DÖVİZ REZERVİMİZ 105 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın çabaları sonucu brüt döviz rezervinin 105 milyar dolara geldiğini ifade ederek, "Merkez bankaları ile teknik işbirliğini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rezervleri artırma noktasında her türlü imkanı kullanmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Cevherden altın alımı rezervlere katkı yapmaya başladı. Brüt döviz rezervimiz 105 milyar dolara ulaştı.

"TİCARET AÇIĞI VERDİĞİMİZ ÜLKELERLE SWAP ANLAŞMASI YAPMAYA ÖNCELİK VERİYORUZ"

Merkez Bankası'nın yeni swap anlaşmaları konusunda açıklamalar yapan Kavcıoğlu, "Swap anlaşması konusunda tarih veya tutar söz konusu değil, tüm dünya merkez bankaları ile görüşüyouz, ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle swap anlaşması yapmaya öncelik veriyoruz" dedi.