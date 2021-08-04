İspanya, yükselen enerji fiyatları için AB'ye çağrı yaptı

Financial Times'ın haberine göre İspanya, hızla yükselen elektrik fiyatlarını sınırlayacak tedbirler alınması için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. AB'nin karbon salınımını azaltma stratejisinin maliyetinin sıradan vatandaşlara yansıtılmasının önüne geçilmesini istedi.

Financial Times'a konuşan İspanya Başbakan Yardımcısı Terasa Ribera, yüksek elektrik fiyatlarının AB'nin karbon salınını azaltma girişiminin ters tepmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. İspanya ve Avrupa genelinde elektrik fiyatlarının rekor seviyelere çıktığına işaret eden Ribera, AB'yi elektrik için bir tavan fiyat uygulamaya çağırdı.

Ribera, "Maliyetleri kapsayan, ancak tüketiciler için de makul olan bir fiyata ihtiyacım var. Ancak AB Komisyonu bir çok iç rekabetin olduğu piyasa ile bunrun uyumlu olmadığını düşünüyor" diye konuştu. İspanyol Bakan, AB'nin elektrik fiyaktlara kurallarının hali hazırdoa büyük kömür sektörlerini devre dışı bırakmak için yatırıma ihtiyaç duyan Almanya ve Polonya'ya daha iyi hizmet eder görürdüğünü vurgularken, İspanya'nın yeni bir fiyat mekanizması geliştirilmesi için bastırdığını ifade etti.