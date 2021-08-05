ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Enflasyon oranları yıl sonuna doğru aşağı gelecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yıllık enflasyon oranının bir süre daha yukarı yönlü olmaya devam etse, aylık enflasyon oranlarının yıl sonuna doğru aşağı geleceğini öne sürdü.

Atlanta'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, yüksek enflasyonun arzda yaşanan darboğazlardan ve pandemi ile toparlanmanın neden olduğu harcama talebi kaymalarından kaynaklı geçici bir etki olduğu görüşünü tekrarladı.

Yellen, "Aylık enflasyon oranları aşağı gelse de, yıllık enflasyonun bir süre için bir miktar yüksek kalmala devam etmesini bekliyoruz. Ancak benim beklentim, bu yılın sonuna kadar aylık enflasyon oranlarının Fed'in fiyat istikrarı yorumu ile tutarlı bir hıza geri gelmesini bekliyorum" diye konuştu.