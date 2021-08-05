Küresel gıda fiyatları Temmuz’da düşüş kaydetti

Temmuz 2021'de ortalama 123,0 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,2 daha düşük, ancak yine de 2020'nin aynı dönemindeki seviyesinden yüzde 31,0 daha yüksek.

Endeks, küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki değişiklikleri takip ediyor. Temmuz ayındaki bu gerileme, çoğunlukla tahıllar ve bitkisel yağlar ile süt ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşleri yansıttı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Brezilya'daki mahsul koşullarındaki endişenin sürmesine karşın, Arjantin'de öngörülenden daha iyi olan rekolteyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artan üretim beklentileriyle ilişkili olarak uluslararası mısır fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 6 gerilemesiyle, Temmuz ayında Haziran'a göre yüzde 3 daha aşağıdaydı.

Arpa ve sorgum gibi diğer iri taneli tahılların fiyatları da zayıf ithalat talebini yansıtarak önemli ölçüde düştü. Bununla birlikte, kısmen Kuzey Amerika'daki kuru hava ve mahsul koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle, buğday fiyatları Temmuz ayında yüzde 1,8 artarak 2014 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, uluslararası pirinç fiyatları, kur hareketlerinden ve yüksek navlun maliyetleri ile lojistik engellerden kaynaklanan yavaş satış hızından etkilenerek son iki yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, devam eden yaz tatillerinin Kuzey yarımkürede daha yavaş piyasa faaliyetine yol açmasının etkisiyle Haziran ayına göre yüzde 2,8 düştü. En büyük düşüşü kaydeden yağsız süt tozunu tereyağı, tam yağlı süt tozu ve peynir izledi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, soya, kolza ve ayçiçeği yağı fiyatlarındaki gerilemenin artan palm yağı değerlerini fazlasıyla dengelemesiyle, Haziran ayına göre yüzde 1,4 düşerek beş ayın en düşük seviyesine ulaştı. Arjantin'de daha düşük biyodizel harmanlama zorunluluğu soya fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken, kolza ve ayçiçek yağlarının fiyatları 2021/22 sezonu için olası rekor arzlardan etkilendi. Buna karşılık, FAO Şeker Fiyat Endeksi Temmuz ayında yüzde 1,7 yükselerek peş peşe dört aylık artış kaydetti. Artış büyük ölçüde daha güçlü ham petrol fiyatları ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki son donların verim üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerden kaynaklandı. Hindistan'daki iyi üretim beklentileri ise fiyatlardaki daha büyük bir sıçramayı engelledi.

FAO Et Fiyat Endeksi, Haziran ayına göre marjinal bir şekilde yükseldi. Fiyatlardaki artışın ana nedenleri ise Doğu Asya'nın artan ithalatı ve bazı bölgelerdeki sınırlı üretim artışları nedeniyle kanatlı eti fiyatlarındakı güçlü yükselişler oldu. Sığır eti fiyatları da, Çin'den yapılan yüksek ithalat ve ana üretim bölgelerinden gelen arzın azalmasıyla güçlendi. Bu arada, Çin'in ithalatındaki düşüşün ardından domuz eti fiyatları düştü.