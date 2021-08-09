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Giriş Tarihi: 9.8.2021 12:18 Son Güncelleme: 9.8.2021 12:20

ABD'li yatırım bankaları Çin ekonomisi için tahminlerini düşürdü

ABD’li yatırım bankaları Çin ekonomisi için tahminlerini düşürdü

ABD'li yatırım bankaları Çin ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdüler.

Goldman Sachs Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8.6'dan yüzde 8.3'e çekti. Kuruluşun raporunda Çin ekonomisi için 3. Çeyrek büyüme tahmini de yüzde 5.8'den yüzde 2.3'e indirildi.

4 çeyrek tahmin ise %5.8'den %8.5'e yükseltildi. JP Morgan tarafından raporda ise Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini %9,1'den %8,9'a indirildi.

Raporda, 4. çeyrek büyüme tahmini ise %6,1'den %6,6'ya yükseltildi. Öte yandan Morgan Stanley ise Çin ekonomisinde çeyrek dönem büyümesi için beklentisini %1,6 seviyesine çektiğini bildirdi.

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ABD'li yatırım bankaları Çin ekonomisi için tahminlerini düşürdü
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