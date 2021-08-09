ABD’li yatırım bankaları Çin ekonomisi için tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8.6'dan yüzde 8.3'e çekti. Kuruluşun raporunda Çin ekonomisi için 3. Çeyrek büyüme tahmini de yüzde 5.8'den yüzde 2.3'e indirildi.

4 çeyrek tahmin ise %5.8'den %8.5'e yükseltildi. JP Morgan tarafından raporda ise Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini %9,1'den %8,9'a indirildi.

Raporda, 4. çeyrek büyüme tahmini ise %6,1'den %6,6'ya yükseltildi. Öte yandan Morgan Stanley ise Çin ekonomisinde çeyrek dönem büyümesi için beklentisini %1,6 seviyesine çektiğini bildirdi.