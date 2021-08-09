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Giriş Tarihi: 9.8.2021 16:59 Son Güncelleme: 9.8.2021 17:00

Varlık alımlarının azaltılması Fed'in faiz artırımını erteleyebilir

Varlık alımlarının azaltılması Fed’in faiz artırımını erteleyebilir

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, Fed'in varlık alımlarının azaltmasının ilk faiz artırım tarihini öteleyebileceğini ileri sürdü.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, Fed'in varlık alımlarının azaltmasının ilk faiz artırımı tarihini öteleyebileceğini belirtti. Fed'in getiri eğrisinin ön tarafı ile arka tarafını yönetmesinde bazı dengeleme unsurları olduğunu belirten Brooks, "Varlık alımlarının azaltılması uzun vadeli faizleri yükseltir, finansal koşulları sıkılaştırır ve aşırı ısınmayı önler" yorumu yaptı.

Varlık alımları sonucunda Fed'in getiri eğrisinin ön tarafında yapacağı artırımları erteleyebileceğini kaydeden Brooks, "Sonuç olarak varlık alımlarının azaltılması faiz artırımını öteleyebilir" şeklinde konuştu.

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Varlık alımlarının azaltılması Fed'in faiz artırımını erteleyebilir
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