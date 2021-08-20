Haberler APara Haberleri > Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Hızlı aşılama büyük bir ekonomik değişken
Giriş Tarihi: 20.8.2021 16:21 Son Güncelleme: 20.8.2021 16:23

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Hızlı aşılama büyük bir ekonomik değişken

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Hızlı aşılama büyük bir ekonomik değişken

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının izleyeceği patikanın şu anda en bilinmezlerden biri olduğunu ifade ederek, "İnsanların ne kadar hızlı şekilde aşılandıkları büyük bir ekonomik değişken haline geldi" diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam etmesinden duyduğu endişeyi ortaya koydu.

Delta varyantının şu ana kadar mobilite üzerinde kayda değer bir etki yapmadığını, ancak üretimi sınırladığını ve ofislere dönüşleri yavaşlattığını belirten Kaplan, "Eğer Delta, GSYH büyümesi üzerinde daha negatif bir etkiye sahip olur ise, bu benim görüşlerimi ayarlamama neden olabilir" diye konuştu.

Fox Business'a açıklamalarda bulunan Kaplan, Delta varyantının izleyeceği patikanın şu anda en bilinmezlerden biri olduğunu ve Delta varyantını yakından izleyeceğini ifade etti. Kaplan, insanların ne kadar hızlı şekilde aşılandıklarının büyük bir ekonomik değişken haline geldiğini de vurguladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Hızlı aşılama büyük bir ekonomik değişken
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA