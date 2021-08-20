Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Hızlı aşılama büyük bir ekonomik değişken

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam etmesinden duyduğu endişeyi ortaya koydu.

Delta varyantının şu ana kadar mobilite üzerinde kayda değer bir etki yapmadığını, ancak üretimi sınırladığını ve ofislere dönüşleri yavaşlattığını belirten Kaplan, "Eğer Delta, GSYH büyümesi üzerinde daha negatif bir etkiye sahip olur ise, bu benim görüşlerimi ayarlamama neden olabilir" diye konuştu.

Fox Business'a açıklamalarda bulunan Kaplan, Delta varyantının izleyeceği patikanın şu anda en bilinmezlerden biri olduğunu ve Delta varyantını yakından izleyeceğini ifade etti. Kaplan, insanların ne kadar hızlı şekilde aşılandıklarının büyük bir ekonomik değişken haline geldiğini de vurguladı.