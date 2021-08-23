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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:23

TÜİK Ağustos ayı tüketici güven endeksini açıkladı

AA
TÜİK Ağustos ayı tüketici güven endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,6 azalışla 78,2'ye geriledi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos'ta, geçen aya göre yüzde 1,6 azaldı. Temmuz'da 79,5 olan endeks, Ağustos'ta 78,2'ye geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz'da 57,9 iken, Ağustos'ta yüzde 5,8 artarak 61,3'e çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz'da 79,8 iken, ağustos yüzde 1,4 azalarak 78,6'ya geriledi.

Temmuz'da gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83,2 iken, Ağustos'ta yüzde 9,6 gerileyerek 75,3 olarak kayıtlara geçti.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Temmuz'da 97 iken, Ağustos'ta yüzde 0,7 artarak 97,7'ye yükseldi.

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TÜİK Ağustos ayı tüketici güven endeksini açıkladı
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