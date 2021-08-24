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Giriş Tarihi: 24.8.2021 12:12 Son Güncelleme: 24.8.2021 12:18

Oxford Economics'e göre Delta varyantı büyük bir endişe yaratmıyor

Oxford Economics’e göre Delta varyantı büyük bir endişe yaratmıyor

Oxford Economics, koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam etmesinin işletmeleri endişelendirdiğini, ancak ortada büyük bir endişe, paniğin olmadığını bildirdi.

Haziran ayında 2021 yılı için global büyüme tanhminini yüzde 6,4'ten yüzde 5,9'a düşürmüş olan Oxford Economics, tahminlerin aşağı yönlü revizyonunda tek etkenin Delta varyantı olmadığını vurguladı.

Oxford Economics ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, tedarik zinciri problemlerinin de büyüme tahmininin düşürülmesinde etkili olduğunu ifade ettiler.

Ekonomistler, "Delta varyantının, ekonomileri yeniden resesyona itmekten çok, kısa vadede toparlanmayı geriletmesi daha olası bir sonuç" değerlendirmesini yaparken, Delta varyantı nedeniyle yeniden uygulamaya konacak tedrbirlerin sınırlı olacağını, yılın ikinci yarısında global büyümenin tarihi standartlara göre güçlü gerçekleşeceğini tahmin ettikmlerini de vurguladılar.

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Oxford Economics'e göre Delta varyantı büyük bir endişe yaratmıyor
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