ECB Baş Ekonomisti Philip Lane: Eylül ayı PEPP programının sonlandırılmasını konuşmak için erken

PEPP'nin sonlandırılmasına yönelik tartışmaların sonbaharda yapılması gerektiğini belirten Lane, "PEPP'nin sonlandırılması öncesinde piyasanın uzun bir işaret dönemine ihtiyacı yok. Niceliksel gevşetme süreci APP programı üzerinden devam edecek" şeklinde konuştu.

Euro Bölgesi'nin bu yılki büyümesinin Haziran projeksiyonları ile uyumlu olduğunu da söyleyen Lane, "Delta varyantı yüksek aşılama oranları nedeniyle Euro Bölgesi'nde sınırlı etki yaptı. Bu anlamda Euro Bölgesi istisna oldu" dedi.

Lane, ayrıca Euro Bölgesi'nde ücretlerde keskin bir artış görmediklerini kaydetti. Enflasyonda yükselişin geçici olduğu görüşünü koruduklarını vurguladı