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Giriş Tarihi: 25.8.2021 10:16

Kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti

AA
Kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.739 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 77,1'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan artışla yüzde 76,8'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2019 2020 2021
Ocak 74,4 75,5 75,4
Şubat 74 76 74,9
Mart 74,3 75,3 74,7
Nisan 75 61,6 75,9
Mayıs 76,3 62,6 75,3
Haziran 77,1 66 76,6
Temmuz 76,2 70,7 76,7
Ağustos 76,6 73,3 77,1
Eylül 76,3 74,6
Ekim 76,4 75,4
Kasım 77,2 75,8
Aralık 77 75,6
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Kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti
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