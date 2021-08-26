Standard Chartered: Fed Başkanı Powell varlık alımı konusunda ihtiyatlı olabilir

Standard Chartered bugün yayıladığı yatırımcı notunda, Fed Başkanı Powell'ın yarın yapacağı konuşma ile Fed'in Kasım ayındaki FOMC toplantısında varlık alımlarının azaltılması programı açıklayacağına yönelik işaretleri doğrulamasının beklendiğini belirtti.

Standard Chartered'a göre Powell, ekonomik verilerin beklentileri karşılaması şartına bağlı olarak varlık alımlarının azaltılacağına vurgu yapacak. Powell'ın varlık alımı azaltımı ile faiz artırımı arasındaki ayrımı da net şekilde ortaya koymasını bekleyen Standard Chartered, Powell'ın beklentileri yakın bir konuşma yapmasının bile varlık fiyatlarını hareketlendireceğini öngördüklerini de vurguladı.

Banka, "Eğer Asya Covid-19 endişeleri azalmaya devam eder ise ve Powell şahin tarafta açıklamalar ile şok yaratmaz ise risk pozitif bir piyasa hareketi gerçeklleşebilir" dedi.