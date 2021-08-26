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Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:12

Standard Chartered: Fed Başkanı Powell varlık alımı konusunda ihtiyatlı olabilir

Standard Chartered: Fed Başkanı Powell varlık alımı konusunda ihtiyatlı olabilir

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole toplantılarının açılışında yapacağı konuşmaya ilişkin beklentiler ortaya konmaya devam ediyor.

Standard Chartered bugün yayıladığı yatırımcı notunda, Fed Başkanı Powell'ın yarın yapacağı konuşma ile Fed'in Kasım ayındaki FOMC toplantısında varlık alımlarının azaltılması programı açıklayacağına yönelik işaretleri doğrulamasının beklendiğini belirtti.

Standard Chartered'a göre Powell, ekonomik verilerin beklentileri karşılaması şartına bağlı olarak varlık alımlarının azaltılacağına vurgu yapacak. Powell'ın varlık alımı azaltımı ile faiz artırımı arasındaki ayrımı da net şekilde ortaya koymasını bekleyen Standard Chartered, Powell'ın beklentileri yakın bir konuşma yapmasının bile varlık fiyatlarını hareketlendireceğini öngördüklerini de vurguladı.

Banka, "Eğer Asya Covid-19 endişeleri azalmaya devam eder ise ve Powell şahin tarafta açıklamalar ile şok yaratmaz ise risk pozitif bir piyasa hareketi gerçeklleşebilir" dedi.

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Standard Chartered: Fed Başkanı Powell varlık alımı konusunda ihtiyatlı olabilir
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