ECB üyesi Olli Rehn: Kriz tedbirlerinden dönüş çok yavaş olacak

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın kriz ile mücadele için uyguladığı tedbirlerden dönüşünün çok yavaş, çok kademeli olacağını söyledi.

Rehn, olumlu finansmman şartlarınını devam ettirilmesini sağlayacaklarını da ifade etti. Basın toplantısında konuşan Rehn, "Kriz tedbirlerinden normale dönüşe çok yavaş şekilde başladığımızda olumlu finansman şartlarının devam etmesinin sağlanması için yaşayabilir ve anlammlı bir yol bulabileceğimize güveniyorum" dedi.

Rehn, ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı'nda (PEPP) bir değişikliğe muhtemelen Aralık ayında karar verileceğini de söyledi.