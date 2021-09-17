S&P: Bitcoin’i resmi para birimi olarak kullanmak kredi notuna negatif etki edebilir

S&P Global, Bitcoin'in geçerli para birimi olarak kabul edilmesinin El Salvador'un kredi notuna negatif etkileri olduğunu söyledi.

Ana risklerden birinin El Salvador'ın IMF'ten destek programı alması umutlarının tehlikeye girebilecek olması olduğunu ifade eden S&P, mali kırılganlıkların artacağını ve kur farklarının bankalara zarar verebileceğini vurguladı.

S&P, "Bitcoin'in El Salvador'da yasal para birimi olarak kullanılmasının risklerinin potansiyel faydalarını aştığı görülüyor. Kredi notu üzerinde de negati etkileri var" açıklamasını yaptı. S&P'nin El Salvador için kredi notu hali hazırda B- ve görünüm 'durağan'. Moody's ise El Salvador'un kredi notunu Temmuz sonunda B-'den Caa1'e indirdi.