Petrol talebi 2022’in ilk çeyreğinde pandemi öncesine dönebilir

Platts APPEC 2021 konferansında konuşan petrol üreticileri ve tüccarları küresel akaryakıt talebinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pandemi öncesi seviyelere toparlanmasını beklediklerini ifade etti.

Konferansta konuşan ABD merkezli petrol ve gaz üreticisi Hess Corp'un Başkanı Greg Hill, global petrol talebinin bu yılın sonunda veya 2022 ilk çeyrek içinde 100 milyon varil/gün ile pandemi öncesi seviyeye ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

2021 yılında ortalama global petrol talebinin 96,1 milyon varil/gün olacağını öngören Hill, 2022 yılında ortalama talebin 99,4 milyon varil/gün olmasını bekliyor. 2020 yılında ortalama talep 90,9 milyon varil/gün olmuştu.