’’Finansın Geleceği Zirvesi’ başladı! Ekonominin nabzı A Para’da atıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenecek 'Finansın Geleceği Zirvesi' başladı. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun gibi ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimleri katılıyor.

APara CANLI YAYIN



PİYASALARIN NABZI A PARA'DA ATIYOR



Zirvenin açılış panelinde aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, BDDK Başkanı Akben, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun konuşmacı olacak. 'Bankacılık Sektörünün Pandemi Sınavı ve Yarını' isimli özel sunumda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar görüşlerini açıklayacak.

'Dijital Bankacılık' paneline Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve ING Bank Genel Müdürü Alper Gökgöz katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın İstanbul Finans Şehri'ne Doğru isimli sunumunun ardından, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, bankacılık dışı finansın geleceğini masaya yatıracak. Merkez bankalarının pandemideki rolüne ilişkin özel sunum ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı ödeme sistemleriyle ilgili özel sunum yapacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, pandemi sonrası sigortacılıkla ilgili görüşlerini açıklayacak. 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm' temalı özel sunum TSPB Başkanı Halil Öztop tarafından gerçekleştirilecek.

Sermaye piyasalarını ise Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, Gedik Menkul Değerler CEO'su Onur Topaç, Philip Kapital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan ve A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal tartışacak.