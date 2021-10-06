Krizler ülkesi ABD’de tartışma alevlendi! Tam 1 trilyon dolar: Hazine Bakanı karşı çıktı

HAZİNE BAKANI JANET YELLEN KARŞI ÇIKTI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün CNBC'ye verdiği mülakatta, borç limiti krizini çözmek için 1 trilyon dolarlık platin madeni paranın basılmasına karşı olduğunu söylemişti.

ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için Kongre'nin federal borç limitini 18 Ekim'den önce kaldırmasının "son derece gerekli" olduğunu yineleyen Yellen, krizi çözmek için ABD para birimi yasasında bir boşluğun kullanılmasına karşı olduğunu sözlerine eklemişti. Yellen, "Buna karşıyım ve bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu gerçekten bir hile." değerlendirmesinde bulunmuştu.