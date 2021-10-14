ECB Başkanı Christine Lagarde: Euro Bölgesi enflasyonundaki yükseliş geçici

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi enflasyonundaki yükselişleri hala geçici olarak görmeye devam ettiklerini ve enflasyondaki son yükselişin ücretlerin içine dahil olmaya başladığına dair henüz hiçbir işaret görmediklerini söyledi.

IMF'in Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantısında konuşan Lagarde, "Euro Bölgesi'nde enflasyondaki yükselişleri geçici faktörler tarafından yönlendirilen hareketler olarak görmeye devam ediyoruz. Bu geçici faktörlerin fiyat değişimlerinin yıllık oranları üzerinde etkileri, gelecek yıl içinde azalacakk, yıllık enflasyonu aşağı çekecek" dedi.

Konuşmasında, Euro Bölgesi'nde ücretlerin ciddi ikinci tur etkilerini görmediklerini ve enflasyonr bekleşilerdinin kontrol altında olmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, "Ancak enflayon görünümüne yönelik riskleri izlemeye devam ediyoruz" dedi.