ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

EIA'nın "Ekim 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 71,38 dolar olacağı tahmin edildi. Küresel petrol arzının azalacağı ve bundan dolayı petrol stoklarının da düşeceği öngörülerine dayandırılan bu rakam eylül ayı raporunda 68,61 dolardı.

EIA, Brent türü ham petrolün varil fiyatını gelecek yıl için de yukarı yönlü revize etti. Geçen ayki raporda 66,04 dolar olacağı öngörülen Brent petrolün varilinin gelecek yıl 71,91 dolar olacağı tahmin edildi.

Raporda, OPEC+ üretici ülkeleri, ABD ve diğer OPEC dışı ülkelerdeki petrol üretiminin artmaya devam ederken küresel petrol tüketiminin azalmasının halihazırda yüksek seyreden Brent türü ham petrol fiyatlarına gelecek yıl yansıyacağı belirtildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 68,48 dolar, gelecek yıl 68,24 dolar olacağı tahmin edildi.

Bu yıl OPEC'in günlük ham petrol üretiminin 5 bin varil azalarak yaklaşık 26,42 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngören EIA, grubun 2022 üretiminin ise 28,36 milyon varil olmasını öngörüyor.

2022 ABD HAM PETROL ÜRETİM BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisinde kısıtlı bir revizyona giderken gelecek yıla ilişkin tahminini yukarı yönlü revize etti.

Ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 2 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 730 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 720 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 470 bin varil, 2022'de ise 100 milyon 95 bin varil olacağı öngörülüyor.