ECB üyesi Bostjan Vasle: PEPP Mart ayında sona erdirilmeli

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, Euro Bölgesi'nde enflasyonun projeksiyonları aşma riskine işaret etti ve ECB'nin fiyatlardaki büyümeyi dikkatle izlemesi ve PEPP'i Mart ayında sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

ECB'nin muhafazakar üyelerinden biri olan ve Reuters'e konuşan Vasle, "Ekonomisinin bazı parçalarında ve belirli bölgelerde işgücü piyasasına ilişkin riskin daha kayda değer hale gelebileceğine dair erken işaretler var. Ekonomisinin bazı kesimlerinde iş gücü yetersizliği var ve eğer trend bu şekilde devam eder veya diğer sektörlere sıçrar ise enflasyon riski yaratabilir." dedi.

Henüz ellerinde somut veri olmadığını belirten Wasle, işletmeler ile yapılan görüşmelerde işgücü sıkıntısının daha fazla telaffuz edilir hale geldiğini ve ücretlerin daha yüksek ücret talep etmekte olduklarını belirterek, "Eğer bu trendler devam eder ise, Pandemi Acil Alım Programı'nın (PEPP) gelecek Mart'ta sona erdirilmesi uygun olacaktır, Bunu yapmaya karar verdiğimizde başka enstrümanlar ile ekonomiye bolca likidite sağlamaya devam edeceğimizi vurgulamak da önemli" diye konuştu.