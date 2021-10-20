AB Komisyonu üyesi Gentiloni: Ekonomik toparlanma risklere rağmen devam ediyor

AB Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni'ye göre Avrupa Birliği'nin ekonomik toparlanması ısrarcı aşağı yönlü risklere rağmen devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin güçlü bir toparlanma yaşamakta olduğunu ifade eden Gentiloni, Komisyon'un AB'de dayanıklı ve sürdürülebilir büyüme amaçladığını vurguladı.

Gentiloni ayrıca, kamu yatırımlarını kolaylaştırmak, kamu ve özel sektör borcunu azaltmak, pandeminin tamamen üstesinden gelmenin AB Komisyonu'nun yakın gelecek üzerinde çalışmaya devam edeceği konular olduklarını da ifade etti.