Çin-AB ticaret hacmi 600 milyar dolar sınırına dayandı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacminin yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında artarak 599 milyar 340 milyon dolara ulaştığını ve yıllık ticaret hacminin rekor seviyeye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla ForeksHaber ile paylaştığı habere göre, Sözcü Shu, Beijing'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ocak-eylül döneminde Çin'in AB'ye yaptığı doğrudan yatırımların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 oranında artarak 4 milyar 990 milyon doları, AB'nin Çin'e yaptığı fiili yatırımların ise 3 milyar 590 milyon doları bulduğunu ifade etti.

Shu açıklamasında, "Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen, Çin ve AB arasındaki ticari ilişkiler istikrarlı gelişti, iş birliği boyutu genişlemeye devam etti. AB'den dışa açıklığı koruması ve Çinli şirketlere adil bir rekabet ortamı sağlamasını umuyoruz. Küresel tedarik zincirinin korunması ve dünya ekonomisinin canlandırılması için küresel ekonomik yönetişim, düşük karbon ekonomisi, dijital ekonomi, bilişim ile haberleşme ve üçüncü pazarlarda işbirliği alanlarında AB'yle ortaklığımızı sıkılaştırmaya hazırız" diye konuştu.