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Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:03

GlobalFoundries: Çip krizi 2023 yılının sonrasında da sürebilir

GlobalFoundries: Çip krizi 2023 yılının sonrasında da sürebilir

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden GlobalFoundries'e göre çip arzında yetersizlik 2023, hatta sonrasına kadar devam edebilir.

GlobalFoundries, her türlü çipe talepte bir artış dalgasının yaşandığını ve çip arzındaki yetersizliğin 2023'te ve hatta sonrasında devam edebileceğine dair kanıtların artmakta olduğunu bildirdi.

GlobalFoundries CEO'su Caulfield yaptığı açıklamada, çip arzında yetersizliğin en gelişmiş çiplerde değil, daha eski teknoloji ile üretilen çiplerde yaşandığını belirtti.

Caufield, Ağustos 2020'den bu yana yeterli çip üretilemediğini, ellerinden geldiğince üretimi artırmaya çalıştıklarını ve yüzde 100 kapasite kullanımına ulaştıklarını belirtken Caufield, şirketin 2023 sonuna kadarki yonga plakası üretimini şimdiden satıldığını vurguladı.

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GlobalFoundries: Çip krizi 2023 yılının sonrasında da sürebilir
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