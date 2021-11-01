Yellen: ABD ekonomisinde aşırı ısınma yok



ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinin aşırı ısınmakta olduğunu düşünmediğini söyledi. Enflasyonun son yıllarda olduğundan daha yukarıda bulunduğunu ancak bunun COVID-19 salgını ile ilişkili olarak üretimde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığını da ifade eden Yellen, "Enflasyonist baskıların hafifleyeceğine inanıyorum, Ekonominin aşırı ısınmakta olduğunu hissetmiyorum" diye konuştu. İş gücüne katılım oranının düştüğünü de ifade eden Yellen, istihdamın hala pandemi öncesi seviyesinin 5 milyon altında olduğuna dikkat çekti.

Yellen, Cumhuriyetçiler destek vermese de Demokratların borçlanma tavanı konusunda bir çözümü Kongre'den geçirme konusunda istekli olmalardı gerektiğini de söyledi. Roma'dan Dublin'e geçerken uçakta Washington Post'un sorularını yanıtlayan Yellen, Cumhuriyetçilerin yardımcı olmayı reddetmeleri halinde Demokratların borçlanma tavanı konusuna Senato'da gelir ve harcama mevzuatının, bütçe kararında belirtilen gelir, harcama ve borçlanma limitlerini sağlayacak şekilde bütçe kararı ile uyumlaştırılmasını sağlamayı amaçlayan "reconciliation" yolu ile çözüm getirebileceklerini vurguladı. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler geçtiğimiz ay Senato'da borçla tavanına 3 Aralık'a kadar geçerli olacak geçici bir çözüm ortaya koymuşlardı. Yellen, "Borçlanma tavanına partiler üstü bir şekilde çözüm bulunmalı, eğer Cumhuriyetçiler işbirliği yapmıyorlarsa bu konu tek taraflı olarak da bu yapılabilir. Demokratlar bunu kendileri yapmak zorunda kalırlar ise, bunu yapmak Cumhurilyetçilere ders olsun diye temerrüde düşmekten daha iyidir" diye konuştu.