Biden stratejik petrol rezervlerinin kullanımını değerlendiriyor

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Bloomberg'e verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin fiyatlarını düşürmek için stratejik petrol rezervlerinin kullanımını değerlendirdiğini söyledi.



"Biden yönetimi benzin ve doğalgaz fiyatları konusunda çok endişeli" diyen Granholm, stratejik petrol rezervlerinin kullanımının masadaki seçeneklerden biri olduğunu ve Biden'ın bununla ilgili açıklama yapacağını söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden'in petrol üretiminde artış talebine rağmen OPEC+ Bakanları petrol üretim artışını planladığı gibi günlük 400 bin varilde tuttu.



Daha önce Financial Times'ın Enerji Geçiş Stratejileri Zirvesi'nde konuşan Granholm, ulusal stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasının değerlendirilen seçenekler arasında bulunduğunu söyledi.Ham petrol ihracatının yasaklanmadığını belirten Granholm, "Bu da şu an kullanmadığımız seçenekler arasında fakat sonuçta o da bir seçenek olarak değerlendirilebilir" demişti. Enerji Bakanlığı ise Granholm'un rezerv satışıyla ilgili değerlendirmelerinin tamamen tersine işaret ederek, stratejik rezervleri şimdilik kullanmayı planlamadıklarını belirtmişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİ



Meksika Körfezi'nde bulunan stratejik petrol rezervleri, dünyanın en büyük ham petrol rezervi olma özelliğini taşıyor. 617,8 milyon varile ulaşan rezervler ABD'nin petrol ihtiyacını bir ay boyunca karşılamaya yetecek bir büyüklüğe sahip.



En son 2011 yılında Obama yönetiminde, diğer Ulusal Enerji Ajansı üyeleriyle beraber çalışarak, yükselen fiyatların düşürülmesi için ulusal rezervler kullanılmıştı. ABD'den petrol ihracatı, Kongre 2015 yılında federal kısıtlamaları kaldırdığından beri serbest bulunuyor.



Goldman Sachs ise ABD'nin stratejik rezervleri kullanmasının çok ufak bir etkisinin olacağını düşünüyor. Onaylandığı takdirde rezervlerden 60 milyon varillik bir kullanım olacağını belirten Goldman Sachs, bunun sene sonu tahminleri olan varil başına 90 dolara sadece 3 dolarlık bir aşağı yönlü risk oluşturacağını belirtmişti.