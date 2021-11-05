İran’ın %20 zenginleştirilmiş uranyum stoku 210 Kg’yi aştı

İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun 210 kilogramı aştığını söyledi.

MNA'nın haberine göre Kamalvandi, "Parlamentonun "Yaptırımlara Karşı Stratejik Eylem Planı ve Halkın Haklarının Korunmasına Yönelik Stratejik Eylem Planı" yasasına göre, 120 kg %20 zenginleştirilmiş uranyum üretmekle görevlendirildik, şu anda 210 kg'ı aştık" dedi.



Sözcü, "Şu ana kadar nükleer silaha sahip ülkeler dışında hiçbir ülkenin üretemediği %60 oranında zenginleştirilmiş 25 kg uranyum ürettik" diye konuştu.