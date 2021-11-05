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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:30

İran'ın %20 zenginleştirilmiş uranyum stoku 210 Kg'yi aştı

İran’ın %20 zenginleştirilmiş uranyum stoku 210 Kg’yi aştı

İran, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu 25 kilograma, yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum stoklarını da 210 kilograma çıkardığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun 210 kilogramı aştığını söyledi.

MNA'nın haberine göre Kamalvandi, "Parlamentonun "Yaptırımlara Karşı Stratejik Eylem Planı ve Halkın Haklarının Korunmasına Yönelik Stratejik Eylem Planı" yasasına göre, 120 kg %20 zenginleştirilmiş uranyum üretmekle görevlendirildik, şu anda 210 kg'ı aştık" dedi.

Sözcü, "Şu ana kadar nükleer silaha sahip ülkeler dışında hiçbir ülkenin üretemediği %60 oranında zenginleştirilmiş 25 kg uranyum ürettik" diye konuştu.

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İran'ın %20 zenginleştirilmiş uranyum stoku 210 Kg'yi aştı
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