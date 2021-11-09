BoE Başkanı Andrew Bailey: Yüksek enflasyon beklentileri ücretleri yukarı iterse harekete geçeriz

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yüksek enflasyon bekleyişlerinin ücretleri yukarı ittiğinin görülmesi halinde BoE'nin harekete geçeceğini söyledi.

"BU GENELLEŞMEYİ DURDURMAK İSTİYORUZ"

BoE tarafından organize edilen bir online soru ve cevap oturumunda konuşan Bailey, "Bizim endişe ettiğimiz şey, enflasyonda bir artış görmeye başladığımızda bunun ekonomi içinde genelleşmeye başlaması. Bu genelleşmeyi durdurmak istiyoruz" dedi.

Bailey, ekonomide daha fazla darboğaz yaşanması riski olduğunu, özellikle iş gücü talebinin daha yüksek enflasyon bekleyişlerini ateşleyebileceğini ifade etti ve "Eğer yüksek enflasyon bekleyişlerine dair gördüğümüz kanıtlar netleşir ise faizler konusunda harekete geçmemiz gerekir" diye konuştu.