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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:50

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: İlk faiz artırımı 2023'te gelebilir

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: İlk faiz artırımı 2023’te gelebilir

Chicago Fed Başkanı Evans, "Enflasyonun önceden tahmin edilenden daha yüksek kalacağı yönünde bir miktar tedirginlik var. Ama ilk faiz artırımını hala 2023'te bekliyorum" dedi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyonun önceden tahmin edilenden daha yüksek kalacağı yönünde bir miktar tedirginlik yaşasa da Fed'in 2023'e kadar faizleri artırma ihtiyacı olmayacağına inanmaya devam ettiğini söyledi.

"ENFLASYON İLK TAHMİN EDİLENDEN DAHA YÜKSEK OLACAK"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Evans, "Enflasyonun 2022'de ilk tahmin edilenden daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ancak, sabırlı olmak için zamanımız olduğunu düşünmeye devam ediyorum, çünkü arz şoklarının yönlendirdiği fiyat artışlarının büyük bölümü ortadan kaybolacak" diye konuştu.

Evans, enflasyonun çok yükselmesi halinde, 2022 yılında bir faiz artırımını düşünmenin "kesinlikle" akıllıca olacağını, ancak kendisinin 2023'e kadar bir faiz artırımı olacağını düşünmediğini vurguladı.

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans: İlk faiz artırımı 2023'te gelebilir
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