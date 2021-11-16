Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 9,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2021 ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında, ücretli çalışan sayısı 2021 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8,6, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret ile hizmet sektöründe yüzde 9,6 oranında arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖREDE ARTIŞ VAR

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.