BAE ile 10 milyar dolarlık 10 tarihi anlaşma

İstikrar ve güven ortamı sayesinde dış yatırımcılar yönünü Türkiye'ye çevirdi. Dış ülkelerden peş peşe gelen yatırım hamlelerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de katıldı. 9 yıl aradan sonra yüz yüze bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın huzurunda 10 tarihi anlaşma imzalandı.

İlk etapta 10 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü anlaşmalar enerji, ulaştırma, altyapı, tarım ve teknoloji alanlarında yoğunlaşıyor. Ankara'da dün tüm gözler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşan BAE Prensi El Nahyan'ın temaslarına çevrildi. Erdoğan, süvariler eşliğinde Beştepe'ye gelen El Nahyan'ı resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi oldu. Ayrıca Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilirken, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



DOĞRUDAN YATIRIM



Görüşmelerin ardından Türkiye ile BAE arasında doğrudan yatırımları kapsayan 10 anlaşmanın imza töreni yapıldı. İki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında işbirliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı. Karşılama töreninde Türk heyetinde bakanlar Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Lütfi Elvan, Hulusi Akar, Mustafa Varank, Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yer aldı.







İŞTE O KRİTİK ANLAŞMALAR



EKONOMİYE büyük güç katacak olan enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında imzalanan 10 anlaşma şöyle: Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması, Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası, Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasındaki Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı.







RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI



ABU Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Prens bin Zayed'i, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve yetkililer karşıladı. Prens bin Zayed'in makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. İki liderin tören alanına geçmesinin ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmaların imza törenlerine katıldı.







SICAK KARŞILAMA İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



ABU Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Ankara'dan ülkesine döndükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi. Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Prens Bin Zayed, "ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini" ifade etti. Prens Bin Zayed, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da da, Prens Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklaması paylaşıldı. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini belirten Bin Zayed, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı. İş birliği için yeni ve gelecek vaat eden ufuklar açmayı umduklarını belirten Bin Zayed, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini kaydetti.







'YATIRIM İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK BİR FON AYIRDIK'



ABU Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Erdoğan ile Al Nahyan'ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Veliaht Prens Bin Zayed'in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" diye konuştu.



KALYON İLE ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI



ABU Dabi Kalkınma Holdingi'nin (ADQ) Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında işbirliği anlaşması imzaladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.



DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANMIŞTI



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ağustos ayında önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan'la yüz yüze, daha sonra da Veliaht Prens Nahyan'la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası "Çok ciddi yatırım hedefleri var. BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek" demişti.



ARTAN EMTİA FİYATLARI DÜNYA GENELİNDE ENFLASYONU TETİKLEDİ



İnsanlık, Kovid-19 salgınının etkilerini hayatın her alanında çok derinden hissediyor. Küresel ölçekte meydana gelen arz-talep dengesizlikleri emtia fiyatlarında yüksek artışlara yol açmıştır. Küresel emtia fiyatlarında gözlemlenen bu olağan dışı seyir dünya genelinde enflasyon oranlarını da tetiklemiştir.

Geleceği tehdit eden yoksulluk, zorunlu göç, terör, iklim değişikliği gibi sorunlar karşısında kalıcı çözümler üretmemiz gerek. Hedefimiz karşılıklı ticaretimizin, toplam ticaretimiz içindeki payını yüzde 25'lere çıkarmak olmalı.