TİM Başkanı Gülle: Dış ticaret fazlası veren Türkiye’yi müjdeleyeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla kasım ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı bakanlıktaki toplantıda konuşan Gülle, Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme performansıyla fark attığını belirterek, ülke ekonomisinin bu rakamla beraber son 5 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü ve dünya ekonomileri arasında da öne çıktığını söyledi.

Gülle, Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, "Büyümeye ihracatın katkısı 5 puan, net ihracat katkısı ise 6,8 puan oldu. Yani, bu büyüme rakamının arkasında, yüzde 92,3'lük oranla net ihracat var. Bugün bir kez daha net bir şekilde görüyoruz ki ülkemizin müreffeh yarınları, ihracatımızın geleceği ile kesişmiştir. Her zaman ifade ediyoruz, 'Türkiye ihracatla yükselecek' diyoruz. İhracat ailesi olarak, ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz. Türk ekonomisini üretim, hizmet ve ihracatlarıyla büyüten tüm ihracat ailemize müteşekkiriz." diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü anımsatan Gülle, 100 bini aşkın ihracatçının, vatan aşkıyla, ayak basmadık tek bir ülke bırakmayarak, rekor üstüne rekor kırarak üzerine düşen tüm sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.

Gülle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye için üretmeye, milli servete değer katmaya ve bayrağı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMINA ULAŞMAYI BAŞARDIK"

İsmail Gülle, kasım ayı ihracat rakamlarının da ihracatçıların emeğini, alın terini yansıtan, hedefler adına kendilerini oldukça heyecanlandıran bir performans olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatta rekorlarla tamamladığımız ilk 10 ayın ardından ihracat ailemiz kasım ayında da tarihi bir performans göstererek rekora ulaştı. Kasım ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Böylece yılın ilk 11 ayında ihracatımız, yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolar oldu. Son 12 ayda ise 221 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız, hatta 2022 yılı hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi."

İhracatta yakaladıkları bu artışın yaklaşık yüzde 60'ının küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklandığını tespit ettiklerini aktaran Gülle, özellikle tekstil, hazır giyim, kimya, demir-çelik ve makine sektörlerinde bu dönüşümden dolayı çok ciddi artışların söz konusu olduğunu anlattı.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK CİDDİ BİR TALEP KAYMASI SÖZ KONUSU"

TİM Başkanı Gülle, Türk ihracatçıların, salgının en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak, tedarik zincirlerini bozmayarak tüm dünyanın güvenini kazandığına, onların üstün gayret gösterdiğine işaret ederek, "Bu itibarla ortaya koyduğu vizyonla ihracatımızın bugünlere taşınmasına liderlik eden, bizleri yol ve kader arkadaşı addeden Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizleri her zaman destekleyen Ticaret Bakanımıza ve onun nezdinde tüm hükümetimize, ihracata ve ihracatçıya verdikleri desteklerden ötürü yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklı bu artışın uzun soluklu ve kalıcı olacağını gördüklerini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin coğrafi konumunun verdiği avantajların yanı sıra küresel lojistik krizi kaynaklı oluşan maliyetlerde rakiplerimize nispeten avantajlı durumdayız. Özellikle Avrupa'da enerji krizinin devam etmesinden ötürü demir-çelik gibi enerji yoğun sektörlerde yine rakiplerimize göre avantajlı bir pozisyondayız. Çünkü Türkiye hem etkin enerji altyapısıyla hem yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlığıyla rakipleri arasında öne çıkıyor. Bu sebeple başta enerji yoğun sektörler olmak üzere tüm sektörlerimizde, ülkemize yönelik ciddi bir talep kayması söz konusu. Bu sevindirici gelişmelerin yanı sıra yeni yatırımları devreye sokarak, sürdürülebilir üretime hızla geçerek, sanayide yeşil dönüşümü bir an evvel tamamlayarak, dijitalleşmeyi güvenli bir şekilde yaygınlaştırarak, inovasyon, tasarım, teknoloji ve markalaşmaya daha çok kaynak aktararak, bugün açıkladığımız ihracat artışlarının ve bahsettiğimiz büyüme rakamlarının katlanarak artmasını sağlamak mümkün."

"1.800 FİRMAMIZ, BU AY İLK KEZ İHRACAT YAPARAK İHRACAT AİLEMİZE KATILDI"

İsmail Gülle, ihracatın, sadece belirli bir kesimin, belirli bir zümrenin uğraşı olmaması, topyekun kalkınma için küçük-büyük demeden tüm firmaların vizyonu olması gerektiğini aktararak, "Çünkü bu milli zenginlik, herkes için var. İhracat varsa umut var, üretim var, istihdam var. Biz herkesin ihracatçı olabileceğine inanıyor, bu aileye yeni üyeler kazandırabilmek adına projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, TİM KOBİ İhracat Seferberliği Programımız çerçevesinde Anadolu'nun dört bir yanındaki ihracatçılarımız ve ihracatçı adaylarımızla buluşuyoruz." dedi.

Bu ay programda, Eskişehirli ihracatçılar ve ihracatçı adaylarıyla buluştuklarını bildiren Gülle, "Firmalarımızca ihracata duyulan yoğun ilgi, kasım ayında ihracatçı firma sayımıza da yansıdı. Tam 1.800 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, kasım ayında 124 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan 17 bin firmamız, ülkemize 3,1 milyar dolar değer kattı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan toplam firma sayısı ise 90 bini aştı." diye konuştu.

Gülle, kasım ayında sektörlerin performansını incelediklerinde, 24 sektörün ihracatını artırdığını gördüklerine işaret ederek, bu ay 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörünün ilk sırada yer alırken, 2,4 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörünün ikinci ve 2 milyar doları aşan çelik sektörünün ise üçüncü olduğunu bildirdi.

Sektörel anlamda en dikkati çekici artışların ise geçen yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran mücevher, 840 milyon dolar artıran çelik ve 768 milyon dolar artıran kimyevi maddeler sektörlerinde olduğunu aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Kimyevi maddeler, mücevher, mobilya, savunma ve havacılık ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerimiz, tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını bu ay gerçekleştirdi. Tüm sektörlerimizi bu başarılı performansları dolayısıyla tebrik ediyorum. Rakamların detaylarına baktığımızda, kasımda miktar bazında ihracatımızın geçtiğimiz yıla göre yüzde 7,2 artarak 14,9 milyon ton olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. İlk 11 ayda ise yüzde 14,5 artışla 159 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. İhracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 178 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 105 ile gemi ve yat, yüzde 71 ile çelik sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça ürünlerimizin değeri daha da artacak."

"13 ÜLKEDE AYLIK İHRACAT REKORUNA İMZA ATTIK"

TİM Başkanı Gülle, bu ay ihracatçıların, Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını belirterek, "166 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin'in de bulunduğu 13 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attık." dedi.

İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülkenin, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,4 milyar dolarla ABD olduğunu bildiren Gülle, "İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 462 milyon dolar artışla ABD, 389 milyon dolar artışla Birleşik Krallık ve 323 milyon dolar artışla İtalya oldu. Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 28 artışla 8,6 milyar dolar hacme ulaşarak yüzde 40 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, kasım ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,5 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Gülle, illerin ihracatına bakıldığında 72 ilin ihracatını artırdığını aktararak, İstanbul, Çorum, Adana, Yalova, Zonguldak, Eskişehir, Malatya, Osmaniye, Kütahya, Uşak ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilin; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını kasım ayında gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla 8,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olduğunu bildiren Gülle, bu şehirler haricinde, artışıyla dikkati çeken illerin ise ihracatını 249 milyon dolar artıran Çorum ve 244 milyon dolar artıran İzmir olduğunu söyledi.

"YAKIN BİR GELECEKTE ÜLKEMİZE 'DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE'Yİ MÜJDELEYECEĞİZ"

İsmail Gülle, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 188 ülkeye toplam 7,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Kasım ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 53 arttı. 7 bin 904 firmamız ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. Karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanılması, önümüzdeki dönem için de önem arz etmeye devam ediyor." dedi.

2018 yılında göreve geldiklerinde, makro hedefi "dış ticaret fazlası veren Türkiye" olarak belirlediklerini anımsatan Gülle, o günden bugüne tüm ihracat hedeflerini gerçekleştirdiklerini, Türkiye'yi küresel ticaret arenasında yeni bir lige taşıdıklarını vurguladı.

Gülle, 10 yıl önce ihracatın ithalatı karşılama oranının aylık bazda yüzde 50-60 seviyelerindeyken, bu oranın yılbaşından bu yana yüzde 80'in üzerinde gerçekleştiğini, hatta yüzde 90 seviyesinin aşıldığı aylar dahi olduğunu aktararak, "Öncü projeksiyonlarımız gösteriyor ki 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine belki de hiç olmadığı kadar yakınız. Bu hedefi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin ihracatını, ithalattan yüksek seviyelere getirene kadar, 'Dış Ticaret fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek. İnanıyorum ki, inşallah, yakın bir gelecekte ülkemize 'dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi müjdeleyeceğiz." diye konuştu.

Kasım ayı dış ticaret verilerinin hayırlı olmasını dileyen Gülle, son 12 ayın 11'inde Cumhuriyet tarihi rekorları kıran, Türkiye'nin büyüme rakamlarının dinamosu olan 100 bin ihracatçıya da tebriklerini iletti.