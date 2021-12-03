DSÖ: Omicron varyantı çok bulaşıcı

DSÖ baş bilim insanı Sawminathan, COVID-19'un Omicron varyantının çok bulaşıcı olduğunu söyledi.



Ancak insanların panik yapmaması gerektiğini ifade eden Swaminathan, dünyanın pandeminin başından bu yana aşı geliştirme konusunda sağladığı ilerleme dikkate alındığında salgının bu dalgasının üstesinden gelmeye çok daha hazır olduğunu vurguladı.



Omicron varyantının Delta varyantının yerine hakim varyant haline gelebileceğini belirten Swaminathan, "Omicron oldukça bulaşıcı, Güney Afrika'da her gün vaka sayıları katlanıyor. Omicron hakkında veriler daha yeterli seviyede değil, ancak rapor edilen vakaların çoğunluğu hafif, bunların çoğu aşılı. Omicron'un ılımlı bir versiyon olduğu sonucuna varmak için ise çok erken" diye konuştu.



'OMICRON VARYANTI İÇİN AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI'



Omicron'un çok fazla araştırma yapılmasına ihtiyacı olduğunu belirten Swaminathan, Güney Afrika'dan gelen ilk araştırma sonuçlarının Omicron'un daha önce hastalığı geçirenlerde oluşan doğal bağışıklığın bir kısmının üstesinden geliyor gibi göründüğüne işaret ettiğini de vurguladı. DSÖ baş bilim insanı Swaminathan, bilim insanlarının Omicron için bir aşı üzerinde çalışmaya başladıklarını ve bunun en iyi çözüm olduğu da belirtti.